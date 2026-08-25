Harry Potter : Evanna Lynch s’est mariée à Londres le 21 août

Evanna Lynch, connue pour avoir incarné Luna Lovegood dans la saga Harry Potter, a épousé Denis Skinner à Londres le 21 août 2026, lors d’une cérémonie civile à Islington Town Hall suivie d’une réception à Wilton’s Music Hall.

Le couple s’est rencontré en 2021 et s’est fiancé en 2023, avant de célébrer son union cet été dans la capitale britannique.

Ce mariage concerne l’une des actrices restées très identifiées à l’univers Harry Potter, ce qui explique l’écho donné à l’annonce auprès des fans de la franchise.

Dans un entretien accordé à British Vogue, Evanna Lynch a expliqué avoir consulté une astrologue védique avant d’arrêter la date de la cérémonie.

Le 22 août avait d’abord été envisagé, mais le couple a finalement avancé le mariage au 21 août parce que Wilton’s Music Hall n’était pas disponible ce jour-là.