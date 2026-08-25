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Harry Potter : Evanna Lynch s’est mariée à Londres le 21 août

Evanna Lynch, connue pour avoir incarné Luna Lovegood dans la saga Harry Potter, a épousé Denis Skinner à Londres le 21 août 2026, lors d’une cérémonie civile à Islington Town Hall suivie d’une réception à Wilton’s Music Hall.

Anne Sophie
Publié le à
Showbiz
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Harry Potter : Evanna Lynch s’est mariée à Londres le 21 août
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Le couple s’est rencontré en 2021 et s’est fiancé en 2023, avant de célébrer son union cet été dans la capitale britannique.

Ce mariage concerne l’une des actrices restées très identifiées à l’univers Harry Potter, ce qui explique l’écho donné à l’annonce auprès des fans de la franchise.

Dans un entretien accordé à British Vogue, Evanna Lynch a expliqué avoir consulté une astrologue védique avant d’arrêter la date de la cérémonie.

Le 22 août avait d’abord été envisagé, mais le couple a finalement avancé le mariage au 21 août parce que Wilton’s Music Hall n’était pas disponible ce jour-là.

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