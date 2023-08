Handball: la légende française Nikola Karabatic va prendre sa retraite

-Publicité-

Dans une lettre émouvante qui a touché le cœur de nombreux amateurs de handball à travers le monde, le célèbre joueur français Nikola Karabatic a annoncé que la saison 2023-2024 marquera la conclusion de sa carrière exceptionnelle. À l’âge de 39 ans, Karabatic laisse derrière lui un héritage monumental dans le monde du sport, accumulant un impressionnant palmarès qui établit sa place parmi les plus grands noms de l’histoire du handball.

« Durant toutes ces années, j’ai donné mon cœur et mon âme à ce sport que j’aime tant et que je respecte plus que tout. J’ai engagé mon esprit et mon corps dans cette discipline si exigeante physiquement et mentalement », explique le demi-centre dans une lettre publiée sur le site du PSG, son club. Il compte tout de même parité à fond de sa dernière saison, pour ne rien regretter.

« Joie car je vais pouvoir savourer une dernière fois les ambiances uniques des salles françaises et européennes, jouer me battre aux côtés de mes coéquipiers pour conquérir encore des titres, avant de refermer avec fierté le livre de ma carrière. La nostalgie viendra certainement plus tard, mais aujourd’hui, je tiens surtout à vivre cette dernière année avec vous. Vous qui partagez cette même passion du handball. Vous qui avez vivré, crié, râlé, pleuré, sifflé et explosé de joie avec moi depuis 22 ans.« , poursuit-il.

Depuis le début de sa carrière professionnelle en 2002, Nikola Karabatic a accumulé un impressionnant palmarès, tant au niveau des clubs (Montpellier, Kiel, Barcelone, PSG) avec trois titres de la Ligue des champions, qu’au sein de l’équipe nationale de France. En tant que demi-centre, il a remporté trois médailles d’or olympiques (2008, 2012, 2020), ainsi qu’une médaille d’argent olympique en 2016.

Il compte également quatre titres de champion du monde (2009, 2011, 2015, 2017), et actuellement le titre de vice-champion du monde en 2023. Ses succès incluent également trois titres de champion d’Europe (2006, 2010, 2014). Avec les Jeux olympiques 2024 qui se dérouleront sur son sol natal, Karabatic pourrait ajouter de nouveaux trophées à sa collection déjà bien garnie.

