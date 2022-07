Guinée: report de la mission du médiateur Thomas Boni Yayi

L’ancien président du Bénin devra encore attendre un peu avant de se rendre en Guinée. Nommé médiateur dans le bras de fer entre les militaires au pouvoir et la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao), Thomas Boni Yayi ne s’est pas rendu à Conakry ce jeudi comme annoncé.

Selon la presse locale, la mission de l'ex-président de l'Union africaine (UA) a été finalement reportée.

Dans le cadre des préparatifs de sa mission, Boni Yayi s’était rendu en Guinée-Bissau et à Dakar pour échanger avec Umaro Sissoco Embaló, le nouveau président de la conférence des chefs d’Etat de la Cedeao et Macky Sall, président en exercice de l’Union africaine (UA). Selon Mediaguinée, à l’issue de ces échanges, il a été retenu que la mission soit effective après la prise de fonction des nouveaux dirigeants de la Cedeao, prévue le 11 juillet 2022 à Abuja.

La mission sera co-conduite…

Boni Yayi ne sera pas le seul à conduire la mission de la Cedeao en Guinée. De sources concordantes, la délégation de l’institution sous-régionale sera conduite par le nouveau médiateur et Aliou Oumar Turay, le nouveau président de la Commission de la Cedeao.

Tous les regards sont tournés vers la médiation de Boni Yayi pour une fin consensuelle du bras de fer entre l’équipe de Mamadi Doumbouya et la Cedeao, autour du chronogramme de la transition. Le président sortant de la Commission de la Cedeao espère une évolution avec la présence d’un nouveau médiateur. « Nous pensons qu’avec la présence du médiateur, les choses vont évoluer plus favorablement, plus positivement, et qu’on va pouvoir faire des avancées sur un point qui est considéré quand même important pour la Cédéao », a-t-il dit.