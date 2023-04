Guinée: décès de l’épouse d’Alpha Condé

Djéné Kaba, l’ex-première dame de la Guinée et épouse d’Alpha Condé, est décédée des suites d’une maladie à Paris, samedi 8 avril. Sa perte est regrettée par de nombreux responsables politiques et militaires du pays, qui saluent son engagement pour l’émancipation des femmes et la protection de l’enfance.

Djéné Kaba était une figure importante de la vie politique guinéenne, connue pour son humanisme et son engagement en faveur des droits des femmes et des enfants. Après avoir épousé Alpha Condé en 2010, elle a notamment créé la Fondation Djéné Kaba Condé pour la protection de la petite enfance et la promotion de la santé maternelle.

« Je sais qu’elle n’était pas bien portante mais je n’avais pas appris qu’elle était grièvement malade. Nos condoléances à toute la nation guinéenne. On ne peut rien contre la volonté de Dieu. Dans la vie chacun attend son tour. Que la terre lui soit légère », a réagi Saloum Cissé, secrétaire général du parti d’Alpha Condé.

Le décès de Djéné Kaba survient dans un contexte politique tendu en Guinée, marqué par la prise de pouvoir par les militaires en septembre 2021. Si les réactions officielles ont été empreintes de respect et de tristesse, certains observateurs craignent que cette disparition n’accentue les divisions politiques dans le pays.

Djéné Kaba laisse derrière elle un héritage important en Guinée, où elle a consacré sa vie à la défense des plus vulnérables. Si son décès suscite des inquiétudes quant à l’avenir politique du pays, il est avant tout l’occasion de rendre hommage à une grande dame qui a marqué l’histoire de la Guinée.