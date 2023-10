Guerre Israël-Hamas: Poutine critique les USA et soutient la création d’un Etat Palestinien

Le président russe Vladimir Poutine a critiqué mardi la politique des États-Unis au Moyen-Orient, en utilisant le conflit entre Israël et le Hamas palestinien comme exemple, et a affirmé la nécessité de la création d’un État palestinien.

Lors d’une réunion au Kremlin à Moscou avec le Premier ministre irakien Mohamed Chia al-Soudani, le président russe Vladimir Poutine a exprimé sa vision sur la situation au Moyen-Orient. Il a déclaré que le conflit entre Israël et le Hamas palestinien était un exemple flagrant de l’échec de la politique des États-Unis dans la région. Cette déclaration survient dans un contexte de tension persistante au Moyen-Orient, marqué par des décennies de conflit israélo-palestinien et des récents affrontements entre Israël et le Hamas à Gaza.

Poutine a souligné que ce conflit mettait en évidence les limites de l’influence américaine au Moyen-Orient et a critiqué la manière dont les États-Unis avaient géré la situation. Il a également réitéré son soutien à la création d’un État palestinien, une position que la Russie a maintenue pendant de nombreuses années.

Cette déclaration de Poutine intervient alors que les pourparlers de paix au Moyen-Orient restent au point mort, malgré les efforts de la communauté internationale pour parvenir à une solution durable au conflit israélo-palestinien. L’implication de la Russie dans la région a évolué au fil du temps, et le président russe a cherché à renforcer les liens avec divers acteurs du Moyen-Orient.