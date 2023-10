Guerre Israel – Hamas: « le Moyen-Orient au bord de l’abîme », Antonio Guterres

- Publicité-

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a lancé un appel urgent dimanche, exhortant le Hamas à libérer tous les otages et Israël à permettre l’entrée d’aide humanitaire à Gaza. Il a prévenu que la région du Moyen-Orient se tenait au bord de l’abîme, soulignant la nécessité cruciale d’agir rapidement pour éviter une catastrophe humanitaire.

La situation au Moyen-Orient est devenue de plus en plus critique, avec Gaza étant au cœur des préoccupations. Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a émis un appel poignant pour mettre fin à la souffrance en cours. Il a déclaré que Gaza était en proie à une pénurie d’eau, d’électricité et d’autres fournitures essentielles, créant une crise humanitaire qui exige une réponse immédiate.

Guterres a souligné que l’ONU disposait de stocks de nourriture, d’eau, de fournitures médicales et de carburant dans les régions avoisinantes, prêts à être acheminés en quelques heures. Cependant, il a insisté sur la nécessité de permettre au personnel humanitaire d’accéder à Gaza en toute sécurité, sans entrave, afin de distribuer ces précieuses fournitures.

Le secrétaire général de l’ONU a également fait appel au Hamas pour qu’il libère immédiatement et sans conditions tous les otages. Il a insisté sur le caractère impératif de ces deux objectifs, soulignant qu’ils ne doivent pas être utilisés comme monnaie d’échange.

La déclaration d’Antonio Guterres résonne comme un avertissement solennel. « Le Moyen-Orient est au bord de l’abîme », a-t-il averti, ajoutant que la situation exige une action immédiate et concertée de toutes les parties impliquées. La souffrance du peuple de Gaza est inacceptable, et les appels du chef de l’ONU mettent en lumière la nécessité de mettre fin à cette crise humanitaire.