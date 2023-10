Guerre Israel – Hamas: l’Afrique du Sud exhorte à la fin des hostilités

Le gouvernement sud-africain a lancé un appel pressant à la cessation immédiate des violences entre Israël et la Palestine, exprimant sa préoccupation face à l’escalade brutale du conflit au Proche-Orient.

L’Afrique du Sud s’est jointe aux voix internationales appelant à mettre fin aux hostilités entre Israël et la Palestine, exprimant sa « profonde inquiétude » face à l’escalade récente du conflit israélo-palestinien. Dans un communiqué publié samedi soir, le ministère des Affaires étrangères sud-africain a condamné la violence en cours, attribuant cette flambée aux facteurs tels que « l’occupation illégale des terres palestiniennes, l’expansion continue des colonies, la profanation de la mosquée Al-Aqsa et des lieux saints chrétiens, ainsi que l’oppression persistante du peuple palestinien. »

Le déclenchement de l’opération « Déluge d’Al-Aqsa » par le Hamas en réponse à l’attaque de la mosquée Al-Aqsa et à l’escalade de la violence des colons israéliens a encore envenimé la situation. Le Hamas a affirmé avoir tiré des roquettes et fait de nombreux Israéliens prisonniers.

En réaction, l’armée israélienne a lancé l’opération « Glaives de fer » contre le Hamas dans la bande de Gaza, intensifiant le conflit. Les pertes humaines de part et d’autre sont alarmantes, avec au moins 750 Israéliens portés disparus et, selon des sources médicales à Gaza, plus de 313 Palestiniens tués et près de 2 000 autres blessés.

L’Afrique du Sud a insisté sur la nécessité d’un processus de paix crédible, conforme aux résolutions antérieures des Nations unies en faveur d’une solution à deux États et d’une paix globale entre Israël et la Palestine. Elle a souligné son engagement continu avec la communauté internationale pour favoriser une paix durable, aboutissant à la création d’un État palestinien viable et contigu, coexistant en paix avec Israël, basé sur les frontières internationalement reconnues de 1967, avec Jérusalem-Est comme capitale.