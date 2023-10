Guerre Israel – Hamas: Joe Biden évoque la « solution à deux États » au Proche-Orient

- Publicité-

Le président américain Joe Biden a réitéré son engagement en faveur d’une « solution à deux États » au Proche-Orient, dans le cadre du conflit israélo-palestinien.

Lors de son discours jeudi, le président américain, Joe Biden, a déclaré : « Aussi difficile que cela puisse être, nous ne pouvons pas renoncer à la paix. Nous ne pouvons pas renoncer à une solution à deux États », faisant référence à la création d’un État palestinien aux côtés d’Israël.

La déclaration de Joe Biden intervient dans un contexte de tensions persistantes au Proche-Orient et de difficultés croissantes dans les pourparlers de paix. La solution à deux États, qui prévoit la création d’un État palestinien indépendant aux côtés de l’État d’Israël, a été un objectif à long terme dans la résolution du conflit israélo-palestinien.

La reconnaissance de cette solution par le président américain souligne l’engagement des États-Unis envers une paix durable dans la région. La récente escalade de violence et les défis posés par la colonisation israélienne en Cisjordanie ont créé des obstacles importants aux négociations de paix.

Joe Biden a également souligné que « Israël et les Palestiniens méritent également de vivre en sécurité, dans la dignité et en paix », mettant l’accent sur les besoins de sécurité et de stabilité des deux parties en conflit. Cette déclaration pourrait encourager de nouvelles initiatives diplomatiques visant à relancer les négociations.

La déclaration de Joe Biden en faveur d’une solution à deux États est accueillie favorablement par la communauté internationale, qui cherche depuis longtemps à résoudre ce conflit complexe. Cependant, les défis restent nombreux, et la voie vers une paix durable demeure semée d’obstacles.