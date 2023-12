Guerre Hamas – Israel: Patrice Talon condamne les protagonistes

- Publicité-

Muet depuis la reprise du conflit entre l’Israel et le Hamas, le président Patrice Talon s’est prononcé sur le sujet ce jeudi, à l’occasion de son message délivré sur l’Etat de la nation à l’Assemblée Nationale du Bénin. Dans son discours qui aura duré près d’une heure de temps, le chef de l’Etat a condamné avec rigueur, les différents protagonistes de la guerre entre l’Israel et le Hamas.

Plus vieux conflit du monde, la guerre entre l’Israel et le Hamas tient en haleine tout les dirigeants du monde depuis l’attaque coordonnée de la branche armée du Hamas contre l’Israel le 7 octobre 2023. Cette attaque qui a permis à Hamas de prendre en otage plusieurs ressortissants israéliens et ceux d’autres pays, notamment européens, a suscité une riposte militaire impressionnante de la part de Jérusalem qui entend en découdre avec l’énnemi.

Cette reprise des hostilités entre ses deux vieux protagonistes, tout comme le conflit qui perdu entre Kiev et Moscou, a d’ores et déjà fait de nombreuses victimes et a des repercutions considérables sur les autres parties du monde tel que souligné par le président Béninois Patrice Talon, dans son discours sur l’Etat de la nation, ce jeudi 21 décembre 2023.

La situation au Proche-Orient inquiete

« L’insécurité dans le monde et dans notre sous région, affecte considérablement notre quotidien. C’est le lieu pour moi de réiétérer les préoccupation et la désapropation du Bénin relativement au conflit entre la Russie et l’Ukraine, tant la guerre qui en découle impose de lourdes conséquences au monde », a déclaré Patrice Talon devant les parlementaires Béninois. « Une guerre avec laquelle nous n’avons pas fini, que déjà, un nouveau foyer incandescant apparait. Oui, la situation au Proche-Orient inquiete et appelle une mobilisation générale en vue de faire taire les armes », a poursuivi le chef d’Etat béninois.

Sur ce conflit au Proche-Orient, Patrice Talon a joué à la carte de prudence, en adoptant une position neutre: « Et si, autant, nous condamnons l’attaque du Hamas en date de 7 octobre 2023, autant, nous condamnons la disproportion de la riposte israélienne et implore à l’arret des hostilités afin que les drames d’aujourd’hui ne fassent le lie à une insécurité plus globale à transmission transgénérationnelle ».

« En tout cas, au Bénin, nous voulons d’un monde débarrassé des guerres et du terrorisme. Nous croyons à la cohésitence pacifique des nations et des peuples », a conclu Patrice Talon.

Plus de 20 000 morts à Gaza

Le conflit entre Israël et le Hamas a fait plus de 20 000 morts à Gaza, a annoncé le mouvement islamiste palestinien mardi 19 décembre. Le chef du Hamas, Ismaïl Haniyeh, s’est rendu mercredi en Égypte pour des discussions sur un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et d’un échange de prisonniers avec Israël.

Ces dernières heures, l’Israël a ordonné l’évacuation d’une vaste zone de Khan Younès, la plus grande ville du sud de la bande de Gaza. Mais les négociations se poursuivent, ce jeudi, au Conseil de sécurité des Nations unies (ONU), sur une résolution destinée à accélérer l’acheminement de l’aide humanitaire.