Guerre en Ukraine: Zelensky face à l’Union Européenne à Bruxelles

Après des visites à Londres et Paris, le président ukrainien Volodymyr Zelensky participe ce jeudi à un Conseil européen. Avant cela, il s’exprime face au Parlement européen.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé jeudi matin à Bruxelles pour rencontrer les Vingt-Sept réunis en sommet de l’Union européenne, un an après le début de l’offensive russe en Ukraine.

Le chef de l’État, qui a voyagé depuis Paris avec le président français Emmanuel Macron, doit s’exprimer devant le Parlement européen, réuni en plénière, puis mener des entretiens bilatéraux avec les dirigeants du bloc.

Avant la prise de parole de Volodymyr Zelensky devant le Parlement européen, le président du Conseil, Charles Michel a estimé que le sommet organisé était « exceptionnel et unique » avant de rappeler que le soutien de l’Europe à l’Ukraine est « maximum ».

« Nous allons vois comment nous pouvons maximiser ce support, du point de vue militaire, politique, mais aussi économique et du point de vue des migrations « , a-t-il affirmé.

Plus d’armes et de munitions

Dans son discours, le président ukrainien Volodymyr Zelensky va demander plus d’armes et de munitions à l’Union Européenne, alors que la Russie menace et appelle à la fin de toute livraison d’armes à Kiev.

En arrivant au Parlement européen, le président français a rappelé le soutien « qui est le nôtre à l’Ukraine et au peuple ukrainien ». « Pour moi, ce sommet (européen) a deux objectifs très clairs (…) Premièrement, c’est notre réponse économique à la situation présente » et « deuxièmement, nous aurons une discussion sur l’immigration« , a détaillé Emmanuel Macron.