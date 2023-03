Guerre en Ukraine: Xi Jinping est arrivé à Moscou en visite d’État « pour la paix »

Le président chinois Xi Jinping est arrivé lundi à Moscou pour une visite d’Etat en Russie durant laquelle, il rencontrera son homologue Vladimir Poutine, a annoncé la télévision publique CCTV.

Il s’agit de la première visite en Russie du dirigeant chinois depuis le début de la guerre en Ukraine et de son premier déplacement à Moscou depuis près de quatre ans. Xi Jinping est arrivé en Russie pour sa visite d’État, a déclaré ce lundi, la télévision chinoise. Quelques heures plus tôt, le dirigeant chinois et Vladimir Poutine ont loué la solidité de leur partenariat bilatéral, ce sommet apparaissant particulièrement important le président russe, isolé sur le plan international en raison de l’invasion de l’Ukraine.

📽️China's Xi Jingping has landed in #Moscow ahead of a planned meeting with Russian president Putin. pic.twitter.com/OaJRJKR6xo — The Cube (@War_cube_) March 20, 2023

Appel aux négociations de paix

Dans un article publié dans le journal russe Rossiyskaya Gazeta, Xi Jinping a présenté sa venue comme un «voyage d’amitié, de coopération et de paix», face à des Occidentaux qui regardent la relation sino-russe avec méfiance. «J’ai hâte de travailler avec le président Poutine pour adopter ensemble une nouvelle vision» des liens bilatéraux, écrit notamment Xi Jinping. Forte d’avoir facilité la récente réconciliation diplomatique entre l’Arabie saoudite et l’Iran, la Chine se positionne en médiatrice sur la guerre Russie-Ukraine et appelle notamment à des négociations de paix entre Moscou et Kiev.

Dans un article publié lundi dans un journal chinois, Vladimir Poutine salue «la volonté de la Chine de jouer un rôle constructif dans le règlement» du conflit et estime que «les relations russo-chinoises ont atteint le point culminant de leur histoire». La visite de Xi Jinping intervient quelques jours après l’annonce par la Cour pénale internationale (CPI) de l’émission d’un mandat d’arrêt contre le président russe, accusé de crime de guerre pour «déportation illégale» d’enfants ukrainiens.