Guerre en Ukraine: Xi Jinping dénonce « l’élargissement des alliances militaires »

Le président Chinois Xi Jinping a fustigé ce mercredi, à l’ouverture du forum économique des Brics, « l’élargissement des alliances militaires », responsable selon lui, de la crise en Ukraine.

La Chine se refuse à employer le mot «invasion» pour décrire l’intervention russe en Ukraine. Elle rejette l’essentiel de la responsabilité sur les États-Unis, accusés de pousser l’Otan à s’étendre toujours davantage en direction de la Russie.

Au forum économique des Brics (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) ce mercredi, Xi Jinping a pointé d’un doigt accusateur, « l’élargissement des alliances militaires », comme étant la principale cause de la guerre en Ukraine.

« L’humanité a connu les ravages de deux guerres mondiales et le sombre brouillard de la confrontation de la guerre froide , a déclaré Xi Jinping lors d’un discours en ligne en marge du sommet. Cette histoire douloureuse montre que la confrontation entre blocs hégémoniques (…) n’apportera pas la paix et la sécurité, mais seulement la guerre et les conflits. ».

«La crise en Ukraine est un autre signal d’alarme pour le monde : la foi aveugle dans la position de force, l’élargissement des alliances militaires et la recherche de sa propre sécurité au détriment de la sécurité des autres pays débouchent immanquablement sur une impasse sécuritaire», a dit le président Chinois.

Des déclarations qui semblent, de la part du président Chinois, une référence implicite à l’Otan et aux États-Unis. Xi Jinping a d’ailleurs dénoncé les sanctions occidentales imposées à la Russie, estimant que ses sanctions constituaient «un boomerang et une arme à double tranchant».