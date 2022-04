Guerre en Ukraine: Washington met en garde la Chine

Les Etats-Unis ont accusé mercredi, la Chine, pour sa position vis-à-vis de Moscou qui a lancé depuis février, une offensive militaire contre l’Ukraine. Cette posture de Pékin menace son « intégration » dans l’économie mondiale, selon Washington.

La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a mis en garde mercredi la Chine quant à sa position vis-à-vis de la Russie, qui menace selon elle son « intégration » dans l’économie mondiale. « L’attitude du monde envers la Chine et sa volonté d’embrasser une intégration économique plus poussée, pourraient bien être affectées par la réaction de la Chine à notre appel à une action résolue contre la Russie », a averti la ministre de l’Economie et des Finances de Joe Biden, dans un discours à l’Atlantic Council, un groupe de réflexion américain.

Fin mars, les chefs d’État et de gouvernement des 30 nations composant l’OTAN ont déconseillé à Pékin d’essayer d’aider Moscou à contourner les sanctions occidentales. L’OTAN a surtout appelé la Chine à « s’abstenir de soutenir l’effort de guerre de la Russie » en Ukraine.

Mais jusqu’à présent, la Chine n’a pas condamné l’offensive russe en Ukraine. Elle dit comprendre les préoccupations de la Russie et ne décrit pas l’opération militaire russe comme une « invasion ». Elle s’est même opposée à toute exclusion de la Russie du G20, envisagée par les Etats-Unis en raison de l’offensive russe en Ukraine et compte même renforcer sa coopération diplomatique avec Moscou.

