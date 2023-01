Guerre en Ukraine: Volodymyr Zelensky envoie une lettre à Xi Jinping

L’Ukraine a adressé une lettre au président chinois Xi Jinping afin de « dialoguer », a annoncé ce mercredi, la Première Dame ukrainienne Olena Zelenska.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a écrit une lettre à son homologue chinois Xi Jinping afin de « dialoguer », affirme sa femme Olena Zelenska, qui a fait passer cette missive à la délégation chinoise présente au Forum de Davos.

« Il s’agit d’un geste et d’une invitation à dialoguer », a déclaré Olena Zelenska au cours d’une conférence de presse en Suisse, après avoir évoqué un peu plus tôt cette lettre, ajoutant qu’elle « espère sincèrement qu’il y aura une réponse à cette invitation ».

La Chine n’a pas condamné l’offensive russe en Ukraine malgré les maints appels des occidentaux. Pékin adopte en effet, une neutralité de façade mais soutient en réalité Moscou. Les dirigeants chinois et russes louent la solidité des liens entre leurs pays.

Le chef de la diplomatie américaine en Chine

Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken se rendra pour des entretiens en Chine les 5 et 6 février, a confirmé mardi un responsable américain.

Le responsable, qui s’exprimait sous le couvert de l’anonymat, a précisé que le secrétaire d’État américain arriverait le 5 et aurait également des entretiens le 6 lors de ce déplacement destiné à tenter d’apaiser les tensions avec le principal adversaire diplomatique et économique des États-Unis. La guerre en Ukraine et la question de Taiwan seront des sujets qui vont certainement occuper une place de choix lors des entretiens.