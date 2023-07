Guerre en Ukraine: un émissaire du Pape François reçu par Joe Biden

- Publicité-

Mardi, le président américain, Joe Biden, a reçu le cardinal Matteo Zuppi, émissaire spécial du Vatican, dans le cadre des efforts déployés par la papauté pour favoriser la paix en Ukraine. Lors de cette importante réunion, les deux personnalités ont mis en lumière la situation critique en Ukraine, marquée par l’invasion russe et ses conséquences dévastatrices sur la population civile.

Le communiqué émis par la Maison Blanche après la rencontre a souligné le rôle crucial du Vatican dans la fourniture d’aide humanitaire face aux souffrances répandues qui résultent de l’agression russe. Le peuple ukrainien, pris au cœur de ce conflit, a désespérément besoin de soutien et d’assistance pour faire face à cette crise humanitaire sans précédent.

Déportation d’enfants

Un autre sujet sensible abordé lors de la réunion était la déportation d’enfants ukrainiens de force par les autorités russes. Le Vatican, par le biais de son émissaire, a exprimé son engagement à travailler en faveur du retour de ces enfants déplacés, en collaboration avec les parties impliquées.

Le cardinal Matteo Zuppi a également joué un rôle de médiateur en se rendant à Kiev au début du mois de juin pour rencontrer le président ukrainien, Volodymyr Zelensky. Cette rencontre visait à renforcer les efforts diplomatiques en vue d’une résolution pacifique du conflit.

Le Vatican n’a pas ménagé ses efforts pour trouver des solutions pacifiques aux crises mondiales, et cette mission en Ukraine illustre clairement son engagement envers la paix et la justice. En outre, le cardinal Zuppi s’était rendu à Moscou fin juin pour rencontrer Maria Lvova-Belova, la commissaire russe à l’enfance, et le patriarche orthodoxe russe. Ces rencontres diplomatiques marquent une étape cruciale vers une compréhension mutuelle et un dialogue constructif.