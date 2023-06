Guerre en Ukraine: Macron appelle l’Iran à cesser “immédiatement” de soutenir la Russie

- Publicité-

Le président français Emmanuel Macron a alerté samedi son homologue iranien Ebrahim Raïssi sur la gravité des conséquences sécuritaires et humanitaires de la livraison par Téhéran de drones à la Russie, a rapporté l’Elysée.

Emmanuel Macron a appelé samedi l’Iran «à mettre immédiatement fin au soutien» à la Russie dans la guerre en Ukraine, par la livraison de drones, lors d’un entretien téléphonique avec le président iranien Ebrahim Raïssi, a indiqué l’Élysée. Le chef de l’État français a « alerté sur la gravité des conséquences, à la fois sécuritaires et humanitaires, de la livraison par l’Iran de drones à la Russie et appelé Téhéran à mettre immédiatement fin au soutien qu’il apporte ainsi à la guerre d’agression russe contre l’Ukraine ».

L’Afrique du Sud informe la Chine de la médiation africaine en Russie et en Ukraine

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a informé son homologue chinois Xi Jinping de la prochaine mission de médiation de six dirigeants africains en Russie et en Ukraine. À cette occasion, Xi Jinping « a salué l’initiative du continent africain et reconnu l’impact que le conflit a eu sur les vies humaines et sur la sécurité alimentaire en Afrique« , selon la présidence sud-africaine.

Trudeau va rencontrer Zelensky à Kiev

Justin Trudeau doit rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans la journée. En attendant, le vice-ministre de la Défense ukrainienne Oleksandre Polichtchouk a remis à Justin Trudeau un étui contenant un éclat d’obus provenant d’une roquette tombée sur Odessa, grand port ukrainien de la mer Noire. « C’est un petit souvenir de la façon dont l’Ukraine a subi les frappes de missiles russes« , a déclaré M. Polichtchouk en anglais.

Un groupe de militaires ukrainiens qui s’étaient entraînés au Canada s’est entretenu avec Justin Trudeau. L’un d’entre eux, le colonel Petro Ostaptchouk, a déclaré aux journalistes que les troupes avaient reçu une formation pour les tireurs d’élite, les ingénieurs et les jeunes commandants. « C’est un grand privilège de rencontrer le Premier ministre« , a-t-il déclaré. « Nous avons eu l’occasion de le remercier personnellement« , a ajouté M. Polichtchouk.