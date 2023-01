Guerre en Ukraine: Macron annonce l’envoi de chars légers AMX-10 RC à Kiev

La France va fournir de nouveaux équipements militaires à l’Ukraine. Selon l’annonce faite par le patron de l’Elysée, l’Hexagone va envoyer de chars légers AMX-10 RC à Kiev pour soutenir la résistance ukrainienne face aux forces russes.

Le président Français Emmanuel Macron, a annoncé mercredi, que la France va fournir de chars légers AMX-10 RC à l’Ukraine. Des explications fournies par le chef d’Etat français, le matériel est destiné à la reconnaissance et à l’appui des troupes d’infanterie.

Conçu dans les années 1970, fabriqué par l’entreprise Nexter, l’AMX-10 RC n’est pas un char au sens communément admis : il est monté sur roues et non sur chenilles, et son blindage n’a rien à voir avec celui d’un Leclerc, le char lourd qui équipe l’armée française. Mais le canon de 105 mm est redoutable dans le combat rapproché, et sa mobilité lui confère un avantage sur les matériels plus massifs.

Ce type de véhicule était réclamé depuis des mois par l’Ukraine, qui manque de blindés pour résister aux troupes russes, mais surtout pour accompagner ses futures offensives. Jusqu’ici, les alliés occidentaux de Kiev s’étaient refusés à lui fournir des chars, même légers, par crainte d’une escalade avec Moscou.

Depuis le milieu des années 1980, la France a engagé des AMX-10 RC au Tchad, en Irak, au Kosovo ou encore au Mali, où il était qualifié de « Rolls du désert » par les militaires français.