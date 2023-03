Guerre en Ukraine : l’Union Européenne annonce de nouvelles armes aux troupes de Zelensky

L’Union européenne a annoncé une aide militaire de 2 milliards d’euros à l’Ukraine pour l’aider à contrer l’offensive de la Russie. Cette aide comprendra un million d’obus ainsi que des achats communs pour reconstituer les stocks de l’armée ukrainienne.

Les tensions entre la Russie et l’Ukraine ont augmenté ces dernières semaines, avec une intensification de l’offensive russe dans l’est de l’Ukraine. Face à cette situation, l’Union européenne a décidé de fournir une aide militaire à l’Ukraine pour renforcer sa capacité de défense.

Cette aide comprendra un million d’obus, qui sont essentiels pour l’armée ukrainienne pour contrer les attaques russes. En plus de cela, des achats communs seront réalisés pour aider l’Ukraine à reconstituer ses stocks de matériels militaires.

Cette aide de l’Union européenne est une réponse à la demande urgente de l’Ukraine, qui a besoin de soutien face à l’offensive russe qui perdure depuis plus d’un an. Les dirigeants de l’Union européenne (UE) discuteront ce jeudi, de la guerre en Ukraine avec le secrétaire général des Nations unies (Onu), Antonio Guterres, et doivent approuver le plan visant à accroître l’approvisionnement d’obus d’artillerie à Kyiv.

« Nous réaffirmerons, comme toujours, notre engagement inconditionnel à aider l’Ukraine », a déclaré le président du Conseil européen, Charles Michel.

L’Ukraine a fait savoir à ses alliés occidentaux qu’elle avait besoin en urgence d’une grande quantité d’obus de 155 mm pour résister aux assauts des forces russes qui ont envahi le pays en février l’an dernier.