Guerre en Ukraine: l’UE durcit les sanctions contre la Biélorussie

L’Union européenne a annoncé jeudi, le renforcement de ses sanctions contre la Biélorussie en réponse à son soutien à Moscou dans la guerre en Ukraine.

L’Union européenne a pris des mesures drastiques en durcissant ses sanctions contre la Biélorussie en raison de son soutien à la Russie dans la guerre en Ukraine. Les Vingt-Sept ont entériné le renforcement de l’interdiction d’exporter des armes à feu, des munitions, ainsi que des composants et des technologies potentiellement utilisés pour l’aviation et l’industrie spatiale, y compris pour la fabrication de drones.

En outre, l’UE va considérablement limiter les exportations vers la Biélorussie de biens et de technologies à double usage, c’est-à-dire ceux pouvant être utilisés à la fois à des fins civiles et militaires. Cela comprendra des dispositifs à semi-conducteurs, des circuits intégrés électroniques, des équipements de fabrication et de test, ainsi que des composants optiques. Ces sanctions visent à empêcher que la Biélorussie soit utilisée comme un moyen pour contourner les sanctions imposées à la Russie.

La Commission européenne a précisé que ces nouvelles mesures ciblent des biens et des technologies « hautement sensibles » pour garantir que les sanctions russes ne puissent pas être contournées via la Biélorussie. Il s’agit d’une réponse ferme de l’UE face à l’implication de la Biélorussie dans le conflit en Ukraine et de sa coopération avec la Russie.