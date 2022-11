Guerre en Ukraine: l’Iran veut agir pour la fin des hostilités

L’Iran est prête à agir pour mettre fin à la guerre en Ukraine, a affirmé mercredi, le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale Ali Shamkhani en recevant à Téhéran, son homologue russe Nikolaï Patrouchev.

« L’Iran soutient toute initiative conduisant à un cessez-le-feu et à une paix entre la Russie et l’Ukraine basée sur le dialogue, et il est prêt à jouer un rôle pour mettre fin à la guerre », a déclaré le responsable iranien, cité par l’agence de presse officielle Irna.

Sa déclaration intervient alors que Kiev et ses alliés occidentaux accusent la Russie d’utiliser des drones de fabrication iranienne dans la guerre en Ukraine. L’Iran a dit la semaine dernière avoir fourni des drones à Moscou avant l’invasion russe de l’Ukraine fin février, disant être prête à examiner toute preuve d’un recours aux drones iraniens dans le conflit. L’Iran a, cependant, démenti une nouvelle fois, toute fourniture de missiles à la Russie.

Kiev menace Téhéran

Les conséquences de « la complicité » iranienne avec Moscou « seront beaucoup plus importantes que les bénéfices », a menacé samedi, la diplomatie ukrainienne, après que Téhéran a reconnu avoir livré des drones à la Russie avant le début de l’invasion russe en Ukraine.

« Téhéran doit se rendre compte que les conséquences de la complicité dans les crimes […] de la Russie contre l’Ukraine seront bien plus importantes que le bénéfice du soutien de la Russie », a déclaré le porte-parole du ministère ukrainien des Affaires étrangères, Oleg Nikolenko. Mardi dernier, Washington a dit être « préoccupé » par la potentielle livraison cette fois de missiles sol-sol iraniens, devant compléter les stocks déclinant de la Russie et a mis en garde Téhéran.