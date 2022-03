Guerre en Ukraine Les dirigeants africains s’entretiennent avec Vladimir Poutine

Selon BBC, le bureau de Sisi a déclaré que ses entretiens avec Poutine se sont concentrés sur la crise ukrainienne et sur le renforcement des relations entre les deux nations. Après l’entrée des troupes russes en Ukraine le 24 février, l’UA a publié une déclaration appelant au respect de l’intégrité territoriale de l’Ukraine et au respect du droit international. Le bloc régional ouest-africain Ecowas a déclaré qu’il condamnait l’invasion.

Le chef de l’Etat sénégalais a ajouté dans son message qu’il félicite Vladimir Poutine « pour son écoute et sa volonté de maintenir le dialogue pour une issue négociée au conflit. » Cet appel de Sall, fait de lui, le second dirigeant africain à s’entretenir avec Poutine après que le président égyptien Abdul Fattah al-Sissi, s’est également prêté à l’exercice.

