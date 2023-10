Guerre en Ukraine: les chefs de la diplomatie de l’UE à Kiev pour un Conseil de l’Europe exceptionnel

La cheffe de la diplomatie française, accompagnée de ses homologues des 26 autres États membres de l’Union européenne, a fait une arrivée surprise à Kiev pour un Conseil de l’Europe extraordinaire.

Dans un geste inattendu, la cheffe de la diplomatie française, aux côtés de 26 autres ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne, a annoncé son arrivée à Kiev via un tweet. Cette réunion exceptionnelle du Conseil de l’Europe semble revêtir une grande importance, mais les détails sur les sujets à l’ordre du jour et les objectifs de cette visite demeurent pour l’instant confidentiels.

Le fait que l’ensemble des ministres des Affaires étrangères de l’UE se soit rendu à Kiev dénote une solidarité et une préoccupation significatives de la part de l’Union européenne envers l’Ukraine. La situation en Ukraine, notamment le conflit dans l’est du pays avec la Russie et les défis auxquels l’Ukraine est confrontée sur la scène internationale, a été une question importante dans les relations entre l’UE et la Russie.

- Publicité-

Il reste à voir si cette réunion exceptionnelle débouchera sur des déclarations ou des actions concrètes de la part de l’Union européenne en ce qui concerne l’Ukraine. L’objectif de cette visite soudaine et l’impact sur la géopolitique régionale seront surveillés de près par les observateurs internationaux.