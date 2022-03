Guerre en Ukraine: le Royaume-Uni retire sa licence de diffusion à la chaîne russe RT

Ce vendredi, soit le 23ème jour de la guerre en Ukraine, une salve de missiles russes a été lancée sur Lviv, à l’ouest du pays. La situation se tend à Marioupol où des combats de rue ont lieu entre Russes et Ukrainiens. Kiev, Kharviv et d’autres régions sont bombardées.

Les médias d’État russes RT et Sputnik sont également bannis de l’Union européenne depuis le 2 mars, où leur diffusion radiotélévisée ou via internet est interdite.

«Dans ces conditions, il apparaît impossible pour RT de se conformer aux règles d’impartialité de notre Code de diffusion», conclut le régulateur. «La liberté d’expression est quelque chose que nous défendons bec et ongles dans ce pays», a indiqué la directrice d’Ofcom Melanie Dawes. «Nous avons conclu que RT n’était plus adaptée ni appropriée pour recevoir une licence au Royaume-Uni».

