Guerre en Ukraine: le roi Charles III évoque une menace contre la sécurité européenne

Ce jeudi, le roi Charles III a évoqué devant le Parlement allemand, l’offensive russe en Ukraine. Dans son discours, le souverain britannique a mis en garde contre la menace que représente l’invasion russe de l’Ukraine pour la sécurité de l’Europe et « nos valeurs démocratiques ».

Il a également salué le rôle majeur de son pays et de l’Allemagne dans le soutien à Kiev, notamment sur le plan militaire, en soulignant l’importance de la décision de l’Allemagne de fournir une grande aide militaire à l’Ukraine. « La décision de l’Allemagne de faire parvenir à l’Ukraine une grande aide militaire est courageuse, importante et bienvenue », a-t-il jugé.

Le souverain britannique a également exprimé son émotion face aux terribles destructions en Ukraine, tout en soulignant l’importance de l’unité pour faire face à cette crise. « Nous sommes bouleversés par les terribles destructions (en Ukraine) mais nous pouvons puiser du courage dans notre unité », a souligné le souverain, s’exprimant la plupart du temps en allemand. Il a terminé son discours en allemand en soulignant que la coopération entre les nations est essentielle pour surmonter les défis mondiaux.

Ce discours intervient alors que la communauté internationale s’inquiète de plus en plus de l’invasion de l’Ukraine par la Russie et de ses conséquences sur la sécurité de l’Europe. La situation en Ukraine reste tendue, malgré les appels à un cessez-le-feu et à une solution diplomatique.