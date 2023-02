Guerre en Ukraine: le roi Charles III dénonce des « souffrances inutiles »

Le roi d’Angleterre Charles III a dénoncé, ce vendredi, les « souffrances inutiles » dues à une invasion russe « non provoquée » en Ukraine, à un an du début du conflit.

Ce vendredi marque le premier anniversaire de l’offensive russe en Ukraine et le début d’une nouvelle année de guerre entre Moscou et Kiev. À cette occasion, le roi Charles III s’est de nouveau prononcé sur la situation en Ukraine, évoquant une invasion russe « non provoquée » en Ukraine.

« Cela fait maintenant un an que le peuple ukrainien souffre de manière inimaginable d’une attaque d’envergure non provoquée contre sa nation », a déclaré dans un communiqué, le jour du premier anniversaire de l’invasion russe, le souverain qui avait reçu le président ukrainien Volodymyr Zelensky en visite à Londres le 8 février. « Il a fait preuve d’un courage et d’une résilience remarquables face à une telle tragédie humaine. Le monde a assisté avec horreur à toutes les souffrances inutiles infligées aux Ukrainiens », a-t-il ajouté.

« Je ne peux qu’espérer que l’élan de solidarité venu du monde entier apportera non seulement une aide pratique, mais aussi la force de savoir qu’ensemble, nous sommes unis », souhaite-t-il.

Le roi Charles III ne cache pas son soutien à l’Ukraine dans le conflit qui l’oppose à la Russie. En début de semaine, il a rendu visite à des militaires ukrainiens sur un site d’entraînement dans le Wiltshire, au sud-ouest de l’Angleterre. Les recrues ukrainiennes y suivent une formation dispensée par des instructeurs britanniques et internationaux, avant de retourner combattre en Ukraine.

Outre les recrues, le monarque a rencontré des instructeurs de diverses nations, dont la Nouvelle-Zélande, l’Australie, le Canada, la Lituanie, la Norvège, le Danemark, les Pays-Bas, la Suède et la Finlande.