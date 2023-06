Guerre en Ukraine: le président sud-africain Ramaphosa appelle à “une désescalade”

- Publicité-

Le Président sud-africain Cyril Ramaphosa a lancé un appel urgent à une désescalade entre l’Ukraine et la Russie lors d’une conférence de presse conjointe avec son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky, à Kiev. Une délégation de dirigeants africains est arrivée dans la capitale ukrainienne pour tenter de faciliter une résolution pacifique du conflit en cours entre les deux pays.

Lors de sa visite officielle à Kiev ce vendredi, le Président Cyril Ramaphosa a exprimé sa profonde préoccupation face à l’escalade de la tension entre l’Ukraine et la Russie. Il a appelé les deux parties à faire preuve de retenue et à rechercher activement une solution pacifique pour mettre fin à la crise actuelle.

Le Président Ramaphosa a souligné l’importance de la diplomatie et du dialogue dans la résolution des conflits, en insistant sur le fait que les négociations devaient être menées de bonne foi et dans le respect du droit international. Il a également souligné l’importance de garantir la sécurité et l’intégrité territoriale de l’Ukraine, tout en encourageant la Russie à s’engager dans des pourparlers constructifs.

La délégation de dirigeants africains présente à Kiev comprend des représentants de plusieurs pays africains, dont le Nigeria, l’Éthiopie, l’Afrique du Sud et le Kenya. Leur présence vise à soutenir les efforts de médiation et à encourager un dialogue ouvert entre l’Ukraine et la Russie. Les leaders africains espèrent apporter une perspective neutre et contribuer à trouver une issue pacifique au conflit.

La situation en Ukraine reste préoccupante, avec des affrontements sporadiques dans l’est du pays, notamment dans les régions de Donetsk et de Louhansk. Les tensions se sont intensifiées depuis l’annexion de la Crimée par la Russie en 2014, suivie d’un conflit armé dans l’est de l’Ukraine qui a fait des milliers de morts et déplacé de nombreuses personnes.