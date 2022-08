Guerre en Ukraine: le président Polonais à Kiev

Le président Polonais Andrzej Duda est arrivé à Kiev ce mardi, pour discuter d’un soutien supplémentaire à l’Ukraine. Il aura un tête-à-tête avec son hôte Volodymyr Zelensky, selon son agenda présidentiel.

Le président Polonais Andrzej Duda est arrivé mardi à Kiev pour s’entretenir avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky et réaffirmer la détermination de la Pologne à aider son pays face à l’invasion russe, et à faire sanctionner Moscou en conséquence.

« Le président polonais Andrzej Duda est arrivé à Kiev (…) Nous accueillons notre ami dans la capitale ! », a écrit le service des gardes-frontières ukrainiens sur Telegram, accompagnant son message d’une vidéo montrant Duda reçu à la gare après être arrivé en train.

« La visite comprendra une rencontre avec le président Zelensky et des discussions sur le soutien militaire et la défense de l’Ukraine au sens économique, humanitaire et politique », a affirmé le chef de son bureau, Pawel Szrot, aux journalistes.

« Les présidents discuteront certainement de la manière dont la Pologne peut aider, y compris politiquement afin de persuader d’autres pays d’offrir leur soutien et de le poursuivre », a-t-il expliqué lors d’une conférence de presse mardi. Selon lui, Varsovie insistera sur la nécessité de sanctionner Moscou par des « mesures restrictives décisives » qui permettraient aux citoyens russes de « comprendre la grave agression commise par (leur) pays ».