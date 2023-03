Guerre en Ukraine : le président letton Egils Levits en visite à Kiev

Le président letton Egils Levits est actuellement en visite en Ukraine pour la troisième fois depuis le début de la guerre. Cette visite est considérée comme importante et symbolique pour le soutien politique qu’elle apporte à l’Ukraine, dans la défense de son intégrité territoriale face à l’agresseur.

Egils Levits a entamé sa visite en Ukraine depuis Lviv, dans l’ouest du pays. Il a eu des rencontres avec son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky, ainsi qu’avec d’autres hauts responsables ukrainiens. Les discussions ont porté sur la situation sécuritaire en Ukraine, la guerre dans le Donbass et les efforts pour mettre fin au conflit.

Le président letton a exprimé son soutien à l’Ukraine dans sa lutte pour la paix et l’intégrité territoriale, affirmant que « l’agression russe doit cesser ». Il a également souligné l’importance du respect des accords de Minsk pour parvenir à une solution pacifique au conflit.

Pour sa part, le président ukrainien a salué cette visite comme un soutien significatif et symbolique pour la défense de l’intégrité territoriale de l’Ukraine. Il a remercié Egils Levits pour sa défense de principe et son soutien politique, affirmant que l’Ukraine et toute l’Europe en sortiront gagnantes.

La visite du président letton en Ukraine témoigne de l’importance des relations entre les deux pays dans la défense des valeurs communes de paix et de sécurité en Europe. Elle souligne également l’importance de la coopération internationale pour résoudre les conflits et promouvoir la stabilité dans la région.

La Lettonie, membre de l’Union européenne et de l’OTAN, est un allié important pour l’Ukraine dans sa défense de son intégrité territoriale face à l’agression russe.