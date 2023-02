Guerre en Ukraine: le président Joe Biden en visite symbolique à Kiev

Le président américain Joe Biden est arrivé en Ukraine, ce lundi matin, pour une visite surprise et à la fois symbolique. C’est la première visite du patron de la Maison Blanche en Ukraine depuis le début de l’offensive russe en Ukraine.

Attendu ce lundi 20 février au soir en Pologne, le président des Etats-Unis, Joe Biden a décidé de faire un crochet surprise par Kiev, presque un an jour pour jour après le début de l’offensive russe en Ukraine, le 24 février 2022.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a confirmé que Joe Biden était à Kiev après que cette information a été communiquée par les médias ukrainiens.

Selon ces derniers, les deux Présidents se sont entretenus dans le monastère Saint-Michel-au-Dôme-d’Or à Kiev. Des « partenaires importants », dont la directrice générale du FMI Kristalina Georgieva, sont attendus à Kiev, la capitale de l’Ukraine ce lundi.

Les Etats-Unis soutiennent l’Ukraine depuis le début de l’offensive russe. Washington et ses alliés européens ont imposé de nombreuses sanctions à Moscou et sont en passe d’en rajouter d’autres mesures restrictives dans les tout prochains jours. Cependant, la Russie reste égale à elle-même et réaffirme qu’elle va répliquer à toute sanction prise à son encontre dans les moindres détails.