Guerre en Ukraine : le président bélarusse Alexandre Loukachenko attendu en Chine

Alors que la Chine appelle au dialogue entre l’Ukraine et la Russie afin d’éviter l’escalade, le président du Bélarus Alexandre Loukachenko va se rendre en Chine de mardi à jeudi pour une visite officielle, a annoncé samedi le ministère des Affaires étrangères chinois. « A l’invitation du président chinois Xi Jinping, le président du Bélarus Alexandre Loukachenko va réaliser une visite d’Etat en Chine du 28 février au 2 mars », a déclaré la porte-parole du ministère Hua Chunying.

Il y a un an, le 24 février 2022, les troupes russes envahissaient le territoire ukrainien. Depuis vendredi, une deuxième année de guerre a commencé. Les combats se concentrent à Bakhmout, où de rares habitants tentent de vivre normalement.

La Chine a appelé la Russie et l’Ukraine à tenir des pourparlers de paix, dans un document en 12 points publié vendredi, un an après l’invasion de l’Ukraine par la Russie. « Toutes les parties doivent soutenir la Russie et l’Ukraine pour travailler dans la même direction et reprendre le dialogue direct aussi vite que possible » en vue d’une « solution pacifique », a estimé le ministère chinois des Affaires étrangères.

Intitulé « Position de la Chine sur le règlement politique de la crise ukrainienne », le document a été publié sur le site du ministère à l’occasion du premier anniversaire du déclenchement de la guerre en Ukraine, le 24 février 2022.