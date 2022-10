Guerre en Ukraine: le Pape François se dresse contre la menace nucléaire

Le Pape François s’est une fois encore, illustré contre la menace nucléaire qui plane sur l’Ukraine et a réitéré mardi, son appel au dialogue et à la paix.

« Le moment que nous vivons est particulièrement dramatique » : le pape François s’est élevé mardi contre la menace nucléaire pesant en Ukraine, regrettant de voir la paix « piétinée » en Europe lors d’un rassemblement pour la paix au Colisée de Rome.

« Aujourd’hui, ce que l’on craignait et que nous n’aurions jamais voulu entendre se produit : le recours aux armes atomiques, qui ont continué à être produites et testées de manière coupable après Hiroshima et Nagasaki, est désormais ouvertement brandi comme une menace« , a déploré le pape lors d’une cérémonie inter-religieuse pour la paix organisé par la communauté italienne Sant’Egidio.

A l’issue de la messe du dimanche 09 octobre, le pape François a, parlant des années 1960, rappelé « le danger de guerre nucléaire qui menaçait le monde à cette époque ». Le Souverain Pontife s’était notamment inquiété du danger d’une guerre nucléaire.

Mardi, le président Français Emmanuel Macron a déclaré qu’il avait demandé au pape François d’appeler Vladimir Poutine et Joe Biden pour favoriser la paix en Ukraine. Depuis le début de l’offensive russe en Ukraine, le Pape François n’a jamais cessé de rappeler combien le monde ne mérite pas une guerre mais plus tôt, la paix, appelant les différentes parties prenantes au conflit à fumer le calumet de la paix.