Guerre en Ukraine: le Nigéria fait une mise en garde à la Russie

Le Nigéria s’aligne derrière les occidentaux et dénonce une violation de la souveraineté du peuple ukrainien. Le géant de l’Afrique de l’Ouest a appelé la Russie à retirer ses troupes de l’Ukraine et passer à la table du dialogue pour une issue pacifique au différend qui divise Moscou et Kiev.

Le ministre des Affaires Etrangères du Nigéria, Geoffrey Onyeama, a exprimé clairement la position du Nigéria sur l’intervention militaire de la Russie en Ukraine. «Nous l’avons dit très clairement; nous l’avons condamné. Tout d’abord, la force militaire n’est pas la solution. Nous avons parlé de l’intégrité territoriale et nous reconnaissons l’intégrité de l’Ukraine », a insisté le ministre. « La position du Nigeria sur la résolution est très claire, nous ne tolérons pas cette intervention militaire dans un autre pays. ».

Nous allons agir

Le Nigéria a appelé l’ONU à prendre ses dispositions face à cette situation assez inquiétante. «En imposant (la) sanction, cela va être une action collective. Les Nations Unies doivent agir », s’est exprimé le ministre nigérian des Affaires étrangères Geoffrey Onyeama dans une interview accordée à Channels TV lundi soir. « Nous allons agir et nous engager dans le cadre des Nations Unies. Donc, si les Nations Unies adoptent et imposent des sanctions contre la Russie, nous nous conformerons à la résolution de l’ONU. ».

Le pays a également appelé la Russie à retirer ses troupes de l’Ukraine. Plus tôt, le Nigéria a salué la décision de l’Union Africaine et de la CEDEAO qui ont condamné « l’invasion russe » en Ukraine. Le gouvernement nigérian s’était également prononcé sur la situation de ses ressortissants coincés en Ukraine. Il a appelé à un traitement digne de ses ressortissants aux frontières des pays voisins. Une première vague des ressortissants du Nigéria coincés en Ukraine sera évacuée ce jeudi.