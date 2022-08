Guerre en Ukraine: le G7 exige le libre accès de l’AIEA à la centrale de Zaporojie

Dans une déclaration commune, les directeurs du G7 ont exigé le libre accès de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), à la centrale de Zaporojie.

Le G7 « reste profondément préoccupé par la menace sérieuse que le contrôle des installations nucléaires ukrainiennes par les forces armées russes fait peser sur la sûreté et la sécurité de ces installations », selon la déclaration.

« Ces actions augmentent considérablement le risque d’un accident ou d’un incident nucléaire et mettent en danger la population de l’Ukraine, des Etats voisins et de la communauté internationale », met en garde le G7, présidé cette année par l’Allemagne. « Le personnel de l’AIEA doit pouvoir accéder à toutes les installations nucléaires de l’Ukraine en temps voulu, en toute sécurité et en toute liberté », exige le G7.

« Nous soulignons que toute tentative de la Russie de déconnecter la centrale du réseau électrique ukrainien serait inacceptable », prévient en outre dans une déclaration, le groupe des directeurs du G7 sur la non-prolifération, soulignant que la centrale nucléaire ne devait « pas être utilisée pour des activités militaires ou le stockage de matériel militaire ».

L’AIEA en route vers la centrale de Zaporojie

Le directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a annoncé lundi matin être en route vers la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporojie, cible ces dernières semaines de frappes faisant craindre le risque d’un accident majeur.

La centrale, où sont situés six des quinze réacteurs ukrainiens, a été prise par les troupes russes début mars, peu après le lancement de l’invasion le 24 février, et se trouve près de la ligne de front dans le sud.

Kiev et Moscou s’accusent mutuellement de procéder à des bombardements à proximité du complexe, près de la ville d’Energodar, sur le fleuve Dniepr, et de mettre ainsi le site en péril.