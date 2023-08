Guerre en Ukraine: le Canada réaffirme son soutien stratégique et concret à Kiev

Le ministre canadien de la Défense, Bill Blair, a eu une conversation inaugurale fructueuse avec son homologue ukrainien, Oleksii Reznikov, marquant une nouvelle déclaration de soutien inébranlable du Canada envers l’Ukraine.

Dans un geste fort de solidarité, le Canada continue de renforcer ses liens avec l’Ukraine alors que le nouveau ministre de la Défense, Bill Blair, a échangé avec son homologue ukrainien, Oleksii Reznikov. Cette conversation inaugurale, qualifiée de « productive », a réitéré l’engagement profond du Canada envers l’Ukraine, rappelant les initiatives déjà entreprises pour soutenir la nation européenne en ces temps troublés.

Depuis le début du conflit en Ukraine, le Canada s’est avéré être un partenaire déterminé dans les efforts visant à soutenir le pays dans sa quête de sécurité et de stabilité. Avec plus de 1,5 milliard de dollars engagés en aide militaire à ce jour, le Canada a également joué un rôle essentiel dans la formation de près de 40 000 soldats ukrainiens. Cette assistance cruciale a contribué à renforcer les capacités de défense de l’Ukraine et à soutenir ses efforts pour maintenir sa souveraineté.

Le ministre Bill Blair a souligné que cet « engagement indéfectible » ne faiblira pas et continuera à évoluer au fil du temps. Alors que les enjeux géopolitiques évoluent, le Canada reste résolu à maintenir sa position ferme envers l’Ukraine, prêt à offrir un soutien stratégique et concret pour aider le pays à relever les défis qui se présentent.