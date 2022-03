Guerre en Ukraine: le Bénin en appelle à « un retour rapide à l’ordre normal des choses »

Le Bénin ne reste pas insensible au conflit entre la Russie et l’Ukraine. Le pays prend des dispositions pour veiller à la sécurité de ses ressortissants dans ces deux pays et lance un appel à la paix.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie depuis le 24 février 2022 n’est pas de nature à garantir la paix et la quiétude dans le monde, c’est pourquoi le Bénin opte pour l’apaisement de la situation. « Le gouvernement béninois en appelle à un retour rapide à l’ordre normal des choses afin que la paix ne soit pas davantage menacée dans le monde », a déclaré Wilfried Léandre Houngbédji, porte-parole du gouvernement.

En ce qui concerne la situation de ses ressortissants dans les deux pays en conflit, le Bénin prend des dispositions rassurantes. « Concernant nos compatriotes qui vivent dans cette région, le gouvernement est attentif à la situation qui prévaut et particulièrement au sort des Béninois », assure porte-parole. Selon ses dires, l’ambassadeur du Bénin qui couvre la zone est instruit « à l’effet de prêter une attention particulière aux béninois qui pourraient avoir besoin d’être assistés. Le gouvernement fera tout son possible pour les préserver », a martelé Wilfried Léandre Houngbédji.

Pour rappel, l’affrontement armé entre la Russie et l’Ukraine est en cours depuis le jeudi 24 février 2022. Les forces armées russes ont lancé les premiers assauts en direction de l’Ukraine après une déclaration du président Poutine. L’armée russe a fait son entrée sur le sol ukrainien à l’est, au sud par la Crimée et au nord via la Biélorussie, allié de Moscou.