Guerre en Ukraine: l’ambassadeur de la Russie en Moldavie convoqué

Le chef de la diplomatie moldave a annoncé avoir convoqué l’ambassadeur de Russie en Moldavie, après avoir constaté que des missiles russes ayant visé l’Ukraine ont violé l’espace aérien de la Moldavie.

Des missiles russes ayant visé l’Ukraine ont violé l’espace aérien de la Moldavie, a condamné, lundi 10 octobre, le ministre moldave des Affaires étrangères, Nico Pupescu.

« Trois missiles de croisière lancés ce matin sur l’Ukraine par des navires russes en mer Noire ont traversé l’espace aérien moldave », a fustigé sur Twitter le ministre moldave des Affaires étrangères, Nico Pupescu.

Plusieurs villes ukrainiennes ont été bombardées ce lundi 10 octobre 2022. En effet, outre Kiev et Lviv, à l’ouest et très loin de la ligne de front, les villes de Dnipro (centre) et de Zaporijia (sud) ont été touchées par des frappes. « Ils essayent de nous détruire tous, de nous effacer de la surface de la Terre », a réagi Volodymyr Zelensky sur les réseaux sociaux.

Les frappes ont été condamnées par les alliés de Kiev qui ont annoncé une réunion d’urgence. Accusé, Moscou n’a pour l’instant pas réagi. Le bilan des bombardements s’élève à plusieurs morts et des blessés. Des infrastructures ont également été touchées.