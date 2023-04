Guerre en Ukraine: l’ambassadeur chinois en France nie la souveraineté des États post-soviétiques

- Publicité-

Lu Shaye a été convoqué lundi par le Quai d’Orsay, après ses propos questionnant la souveraineté de l’Ukraine et des pays de l’ex-URSS et l’appartenance de la Crimée à Kiev, déclarations qui ont provoqué un tollé international.

Ses propos ne resteront finalement pas sans conséquence. L’ambassadeur de Chine en France, Lu Shaye, a reçu une convocation du Quai d’Orsay ce lundi, a indiqué le ministère des Affaires étrangères à l’AFP. Le diplomate avait provoqué un tollé ce week-end, en remettant en cause vendredi soir sur LCI la souveraineté des pays de l’ex-URSS et le statut de la Crimée.

🗣 @DariusRochebin : "Est-ce que la Crimée, à vos yeux, c'est l'Ukraine ?"



🗣 Lu Shaye : "Ça dépend comment on perçoit le problème […] Ce n'est pas si simple."



📺 #La26 pic.twitter.com/nspLMs9HO8 — LCI (@LCI) April 21, 2023

«Un entretien entre le directeur de cabinet et l’ambassadeur de Chine sera l’occasion de mises au point très fermes», a-t-on précisé au ministère. «Cet entretien était prévu» avant les déclarations de l’ambassadeur vendredi. «On va faire passer les bons messages», a-t-il ajouté.

Propos polémiques sur les pays d’ex-URSS et la Crimée

Au micro de la chaîne d’informations en continu du groupe TF1, Lu Shaye s’est fendu de plusieurs déclarations polémiques, visiblement mal à l’aise avec le sujet. «Les pays de l’ex-Union soviétique n’ont pas le statut effectif dans le droit international parce qu’il n’y a pas d’accord international pour concrétiser leur statut de pays souverain», a-t-il d’abord estimé, niant la souveraineté de plusieurs nations européennes.

Quand le journaliste de LCI Darius Rochebin lui a ensuite demandé ce que la Crimée représentait à ses yeux, Lu Shaye a de nouveau tergiversé, avant de répondre : «Ça dépend comment on perçoit ce problème. La Crimée était tout d’abord à la Russie. C’est Khrouchtchev qui a offert la Crimée à l’Ukraine à l’époque de l’Union soviétique». Et de balayer le sujet : «Il ne faut pas chicaner sur ce genre de problème. Le plus important est de réaliser le cessez-le-feu».

L’ambassade de Chine se démarque

Lundi, l’ambassade de Chine a publié un communiqué dans lequel elle dit que « les remarques de l’ambassadeur Lu Shaye sur la question de l’Ukraine [ne sont] pas une déclaration de la politique, mais une expression de points de vue personnels au cours d’un débat télévisé. Elles ne devraient pas faire l’objet de surinterprétation. La position de la Chine sur les questions concernées n’a pas changé ». Sur Twitter, l’ambassade a rappelé que « la position de la Chine sur la question de l’Ukraine est constante et claire » et renvoie vers un lien détaillant la « position de la Chine sur le règlement politique de la crise ukrainienne » : le plan de paix en douze points, présenté le 24 février.

L’Ambassade de Chine en France a noté les reportages médiatiques concernant l’interview de l’Ambassadeur LU Shaye sur le plateau de LCI du 21 avril dernier. La position de la Chine sur la question de l’Ukraine est constante et claire. — Ambassade de Chine en France (@AmbassadeChine) April 24, 2023

Le même jour, la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, a assuré que «la Chine respecte la souveraineté, l’indépendance et l’intégrité territoriale de tous les pays et soutient les objectifs de la Charte des Nations unies». «Après l’effondrement de l’Union soviétique, la Chine a été l’un des premiers pays à établir des relations diplomatiques avec les pays concernés», a-t-elle précisé. Et d’ajouter : «Depuis l’établissement des relations diplomatiques, la Chine a toujours adhéré au principe du respect mutuel et de l’égalité pour développer des relations bilatérales d’amitié et de coopération».