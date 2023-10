Guerre en Ukraine: l’Allemagne invitée à fournir de missiles Taurus à Kiev

L’ancien ministre de la défense britannique, Ben Wallace, a lancé un appel pressant à l’Allemagne pour qu’elle fournisse des missiles Taurus à l’Ukraine, en réaction aux attaques meurtrières menées par la Russie dans la région d’Kharkiv.

L’appel de Ben Wallace survient après un bombardement dévastateur à Hroza, dans l’oblast de Kharkiv, en Ukraine, qui a coûté la vie à 52 civils, selon les autorités ukrainiennes. Face à cette escalade des violences en Ukraine, l’ancien ministre britannique a pris la parole sur Twitter, exhortant l’Allemagne à fournir des missiles Taurus au pays en conflit.

Il a rappelé que le Royaume-Uni et la France avaient déjà fourni des missiles, notamment les missiles Star Streak et Storm Shadow, en soutien à l’Ukraine. Ben Wallace estime que l’Allemagne devrait se joindre à ces efforts et envoyer ses systèmes de missiles Taurus pour renforcer la défense ukrainienne.

- Publicité-

Cependant, l’Allemagne n’a pas encore pris la décision de fournir des missiles de croisière Taurus à l’Ukraine à court terme. Le quotidien Bild a rapporté des membres non identifiés des gouvernements allemand et ukrainien affirmant cette position. Le chancelier allemand, Olaf Scholz, n’a pas exclu la possibilité de livraisons futures, mais il privilégie actuellement le renforcement des capacités de défense aérienne ukrainiennes, notamment par le biais de nouvelles livraisons de missiles Patriot.

L’appel de Ben Wallace souligne l’urgence de la situation en Ukraine et la nécessité d’une réponse internationale coordonnée pour faire face aux attaques meurtrières de la Russie. Alors que les tensions persistent dans la région, il reste à voir si l’Allemagne décidera de fournir les missiles Taurus à l’Ukraine, rejoignant ainsi le Royaume-Uni et la France dans leur soutien à ce pays en conflit.