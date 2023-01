Guerre en Ukraine: la Turquie mène une médiation pour un « couloir humanitaire »

La Russie et l’Ukraine requièrent l’intervention de la Turquie pour un « couloir humanitaire » pour l’évacuation des civils piégés en Ukraine.

Les médiateurs des droits humains ukrainien et russe ont demandé l’intervention du président turc, Recep Tayyip Erdogan, en faveur d’un « couloir humanitaire » permettant d’évacuer femmes, enfants et blessés pris au piège en Ukraine. M. Erdogan a assuré en retour qu’il était « prêt » à jouer ce rôle.

« Il y a des blessés. Des femmes et des enfants sont restés au milieu des combats des deux côtés. Les deux médiateurs ont exprimé une demande commune : l’ouverture d’un couloir humanitaire sous l’égide de Recep Tayyip Erdogan, comme il l’a fait pour le corridor des céréales » en mer Noire, a affirmé devant la presse le médiateur turc Seref Malkoç, après une rencontre avec les représentants ukrainien et russe à Ankara. « M. Malkoç a exprimé une proposition concernant l’ouverture d’un couloir pour les blessés. Nous y sommes prêts », a affirmé peu après, le chef de l’Etat turc, sans préciser les contours de cette proposition.

Les deux émissaires ukrainien et russe, Dmytro Lubinets et Tatiana Moskalkova, se sont rencontrés une première fois mardi à Ankara puis de nouveau mercredi en présence de M. Malkoç et du président du Parlement turc. Les deux représentants « ont discuté d’un large éventail de problèmes humanitaires et de la fourniture d’une assistance en matière de droits humains aux citoyens des deux pays », a rapporté M. Lubinets sur Twitter. « L’aide humanitaire aux citoyens » ukrainiens et russes a bien été évoquée, a confirmé de son côté Mme Moskalkova.

Echange de prisonniers

Lors de leur rencontre, les commissaires russe et ukrainien aux droits de l’homme ont convenu d’un nouvel échange de 40 prisonniers de guerre, rapporte The Guardian.

Le premier entretien entre Tatyana Moskalkova et son homologue ukrainien a duré 40 minutes environ, avant un second tour de table, ajoute-t-il.