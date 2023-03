Guerre en Ukraine: la Slovaquie livre 04 MiG-29 à Kiev

La Slovaquie a tenu une partie de sa promesse en livrant quatre premiers MiG-29 à l’Ukraine, afin de l’aider à contrer la menace russe.

Les quatre premiers chasseurs MiG-29 slovaques ont été livrés à l’Ukraine, a annoncé jeudi une porte-parole du ministère de la défense slovaque. Les neuf autres appareils promis seront transférés « dans les prochaines semaines », dit-elle dans un communiqué, ajoutant que le transfert des premiers avait été effectué « par des pilotes ukrainiens, avec l’aide de l’armée de l’air slovaque ».

Sur les treize chasseurs slovaques promis, trois seront utilisés pour fournir des pièces détachées. Bratislava a par ailleurs promis de fournir à Kiev une partie du système de défense antiaérienne Koub.

Selon le gouvernement, les Etats-Unis ont proposé de vendre à Slovaquie pour un milliard de dollars de matériel militaires à prix réduit afin de compenser le transfert des MiG-29. L’offre américaine comprend 12 hélicoptères neufs de type Bell AH-1Z Viper, avec accessoires et entraînement de pilotes et techniciens, ainsi que plus de 500 missiles AGM-114 Hellfire.

L’armée slovaque compte remplacer ses chasseurs par des F-16 américains d’ici janvier 2024.

D’autres pays, dont la Norvège, la Pologne, l’Allemagne, la Suède, l’Espagne et le Canada, ont livré ou promis des chars Leopard de fabrication allemande à l’Ukraine. Berlin, dont l’aval était nécessaire, l’a donné en janvier après avoir longuement hésité.