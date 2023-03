Guerre en Ukraine: la Première ministre finlandaise Sanna Marin en visite à Kiev

La visite de la Première ministre finlandaise à Kiev s’est concentrée sur la commémoration du héros ukrainien Dmytro Kotsyubailo, en présence du président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Sanna Marin, la Première ministre finlandaise, s’est rendue à Kiev pour une visite officielle et a rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelensky. La visite s’est concentrée sur la commémoration du héros ukrainien Dmytro Kotsyubailo, également connu sous le nom de « Da Vinci », qui a récemment perdu la vie en défendant son pays contre l’agression russe dans la région de Donetsk.

Les deux dirigeants ont assisté à une cérémonie à la cathédrale Saint-Michel de Kiev, où ils ont rendu hommage à Dmytro Kotsyubailo et à tous les Ukrainiens qui ont sacrifié leur vie pour leur pays. Sanna Marin a exprimé sa solidarité avec l’Ukraine dans sa lutte pour la défense de sa souveraineté et de son intégrité territoriale.

La Première ministre finlandaise a également évoqué la situation actuelle en Ukraine avec Volodymyr Zelensky et a réaffirmé l’engagement de la Finlande à soutenir l’Ukraine dans sa lutte contre l’agression russe.

La visite de Sanna Marin à Kiev a été marquée par la solidarité affichée envers l’Ukraine dans sa lutte pour la paix et la sécurité dans la région. Sanna Marin a déclaré que la Finlande continuera de soutenir l’Ukraine dans ses efforts pour faire face aux défis actuels et pour préserver son indépendance et sa souveraineté.