Guerre en Ukraine: la Pologne en passe de livrer des avions de chasse Mig à l’Ukraine

La Pologne a dit être disposée à livrer des avions de chasse Mig à Kiev dans le cadre d’une coalition élargie.

La Pologne est disposée à fournir des avions de chasse Mig à condition qu’une coalition élargie soit formée sous la conduite des Etats-Unis, a déclaré samedi, le premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki, rapporte l’agence de presse Reuters.

« Aujourd’hui, nous pouvons évoquer un transfert de nos Mig dans le cadre d’une coalition élargie et nous y sommes prêts. La Pologne ne peut que s’inscrire dans le cadre d’une coalition élargie avec les Etats-Unis comme tête de file ».

Les déclarations du premier ministre polonais interviennent au lendemain d’une interview du président de la Pologne, Andrzej Duda, à Sky News dans laquelle, il estime que des avions de chasse modernes devraient être rapidement envoyés en Ukraine. Les Ukrainiens « vont avoir besoin d’avions modernes, des avions de chasse, dans le futur. Tout ce qui leur permettrait d’avoir un ascendant technologique sur les forces armées russes est précieux », a déclaré M. Duda.

Alors que l’Ukraine ne cesse de réclamer plus d’armes et de munitions, pour contrer l’offensive russe, plusieurs pays européens s’activent à redoubler d’effort en matière d’aide militaire et financière à l’endroit de Kiev.

Lors de la conférence de Munich sur la sécurité, ce samedi, le Premier ministre britannique Rishi Sunak a appelé à « doubler notre soutien militaire » en annonçant donné des missiles à longue portée, des systèmes de défense aérienne plus avancés. Le responsable a également travaillé à « construire la force aérienne » dont l’Ukraine aurait besoin pour se défendre.