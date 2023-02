Guerre en Ukraine: la Finlande va envoyer trois chars démineurs Leopard 2 à Kiev

La Finlande a annoncé une nouvelle aide à l’Ukraine. Helsinki va fournir trois chars démineurs Leopard 2 à Kiev pour l’aider à contrer l’offensive russe.

« Nous allons envoyer plus de matériel défensif et participer à la coopération Leopard conjointement avec nos partenaires », a déclaré le ministre de la défense finlandais, Mikko Savola, dans un communiqué annonçant l’envoi de trois chars démineurs Leopard 2 à Kiev. L’aide inclura « une formation relative à leur usage et leur entretien ».

Les véhicules envoyés sont une version modifiée des Leopard 2, conçus pour le déminage et la neutralisation d’autres explosifs, a précisé M. Savola lors d’une conférence de presse suivant l’annonce : « Ils n’ont pas de canon, ils ont une mitrailleuse. Ils sont spécifiquement étudiés pour le déminage. » Sur l’ensemble des 200 chars Leopard 2 détenus par la Finlande, seulement six sont modifiés de cette façon. La Finlande, qui partage une frontière de 1 300 kilomètres avec la Russie, a hésité à envoyer des chars de combat.

Cette annonce suit la promesse espagnole de six chars annoncée mercredi. La semaine dernière, le chancelier allemand, Olaf Scholz, avait également exhorté ses alliés à livrer les chars promis à Kiev, après avoir lui-même longtemps hésité à autoriser l’envoi de chars à l’Ukraine. Berlin a annoncé l’envoi de 14 chars Leopard, afin de réunir deux bataillons de chars pour l’Ukraine. Ils sont attendus fin mars en Ukraine, et des soldats ukrainiens sont actuellement formés à leur maniement en Allemagne. La Pologne a aussi promis 14 Leopard 2, d’ici deux à trois semaines. Ottawa a promis quatre Leopard 24 A, dont l’un a été expédié début février pour aider l’Ukraine.