Guerre en Ukraine: la Finlande annonce de nouveaux chars Léopard 2 à l’armé de Zelensky

La Finlande va livrer des équipements militaires supplémentaires à l’Ukraine. Selon le ministère de la Défense, Helsinki va envoyer trois nouveaux chars de déminage Leopard 2 à l’armée de Zelensky qui fait face à l’offensive russe depuis plus d’un an.

Le ministre finlandais de la Défense, Antti Kaikkonen, a annoncé jeudi l’envoi de trois chars de déminage Leopard 2 en Ukraine, en plus des trois promis en février. Les chars, équipés de mitrailleuses à la place du canon habituel, sont conçus pour neutraliser mines et engins explosifs.

D’autres pays, dont la Norvège, la Pologne, l’Allemagne, la Suède, l’Espagne et le Canada, ont livré ou promis des chars Leopard de fabrication allemande à l’Ukraine. Berlin, dont l’aval était nécessaire, l’a donné en janvier après avoir longuement hésité.

Antti Kaikkonen a par ailleurs confirmé le fait que l’Ukraine avait demandé des discussions sur le transfert d’avion de chasse F/A-18 Hornet finlandais, tout en précisant qu’il ne s’agissait pas d’un « sujet de discussion impératif ». « Nous aurons besoin de ces Hornet dans les prochaines années pour nos propres besoins », a-t-il ajouté.

Un sommet des chefs d’Etat et de gouvernement de l’UE se tient à Bruxelles jeudi et vendredi. Les dirigeants doivent discuter de l’Ukraine et des moyens de renforcer la compétitivité de l’économie européenne.