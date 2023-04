Guerre en Ukraine: la Chine ne vendra pas d’armes aux parties impliquées dans le conflit

Le ministre chinois des Affaires étrangères, Qin Gang, a déclaré lors d’une conférence de presse avec son homologue allemande que la Chine ne vendra pas d’armes aux parties impliquées dans le conflit en Ukraine. Il a également annoncé une réglementation stricte de l’exportation de produits à usage civil et militaire.

La Chine souhaite aider à faciliter les négociations pour trouver une résolution pacifique au conflit en Ukraine. Qin Gang, ministre chinois des Affaires étrangères, a déclaré lors d’une conférence de presse que la Chine ne vendra pas d’armes aux parties impliquées dans le conflit en Ukraine. Cette annonce est intervenue alors que les tensions augmentent entre la Russie et l’Ukraine, et que les appels à une résolution pacifique du conflit se multiplient.

En outre, le ministre chinois a précisé que la Chine réglementera strictement l’exportation de produits à usage civil et militaire, ce qui témoigne de la volonté de la Chine de jouer un rôle constructif dans la résolution du conflit.

Qin Gang a également appelé toutes les parties à rester « objectives et calmes » dans leurs actions et leurs propos. Il a souligné l’importance d’une solution pacifique au conflit, qui doit être trouvée par le biais de négociations et de discussions.

La guerre en Ukraine continue d’inquiéter le monde. Ce jeudi, la Russie a affirmé avoir encerclé Bakhmout, bloquant ainsi les forces ukrainiennes à l’intérieur de la ville. L’armée ukrainienne a démenti, affirmant continuer à ravitailler ses troupes et infliger des « pertes folles » à l’ennemi, et le groupe Wagner a indiqué qu’il était « prématuré » de parler d’encerclement.