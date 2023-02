Guerre en Ukraine: la Chine expose sa vision pour «le règlement politique» du conflit 

La Chine a exposé à la Russie sa vision pour «le règlement politique» du conflit en Ukraine, a indiqué mercredi, le Ministère russe des affaires étrangères, à l’issue du déplacement à Moscou du chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi.

La Chine qui souhaite un règlement politique et pacifique de la crise en cours entre la Russie et l’Ukraine a exposé mercredi, sa vision au patron du Kremlin. «Les partenaires chinois nous ont fait part de leurs réflexions sur les causes profondes de la crise ukrainienne, ainsi que sur leurs approches pour son règlement politique», a indiqué le Ministère russe des affaires étrangères dans un communiqué.

«Il n’a pas été question d’un «plan» (de paix) séparé», a-t-il toutefois relevé.

Cependant, l’Ukraine dit n’avoir pas été consultée dans la préparation de ce projet de paix que propose la Chine. Le gouvernement chinois n’a pas consulté Kiev en préparant son plan de paix en Ukraine, censé être rendu public cette semaine, a déclaré mercredi un haut responsable ukrainien.

«La Chine ne nous a pas consultés», a dit ce responsable qui a requis l’anonymat à plusieurs médias, dont l’AFP. Pékin a promis de publier sa proposition de «solution politique» cette semaine, à temps pour le premier anniversaire du déclenchement de l’offensive russe en Ukraine le 24 février 2022.