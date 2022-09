Guerre en Ukraine : la cheffe de la diplomatie française Catherine Colonna de nouveau à Kiev

La ministre des Affaires Étrangères de la France, Catherine Colonna est arrivée à Kiev ce mardi, pour réitérer la solidarité de son pays à l’Ukraine qui fait face à l’offensive russe depuis plus de sept mois.

A Kiev, Catherine Colonna doit notamment rencontrer lors de cette visite, sa troisième en Ukraine depuis le début de la guerre, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, le ministre des Affaires étrangères Dmytro Kouleba et le procureur général Andriï Kostine. Elle doit aussi visiter l’aéroport de Gostomel, dans la région de Kiev, qui a fait l’objet de combats acharnés au début de la guerre.

Les forces russes s’étaient finalement retirées de la région fin mars. « La ministre souhaite témoigner de la solidarité de la France à l’égard du peuple ukrainien et de sa pleine détermination à renforcer son soutien à l’Ukraine et à sa souveraineté et son intégrité territoriale », a indiqué son ministère dans un communiqué.

Une nouvelle aide française à l’Ukraine

Le ministère français des Affaires étrangères évoque l’envoi d’un bateau humanitaire vers l’Ukraine avec « plus de 1.000 tonnes d’aide à son bord » et les efforts en vue de la création d’une « zone de protection » autour de la centrale nucléaire de Zaporojie, occupée par les forces russes et cible de multiples bombardements.

Il y a quelques semaines, la France a appelé à la cessation immédiate des hostilités autour de la centrale nucléaire de zaporojie. Mais si la situation s’améliore progressivement autour de la centrale, il n’en demeure pas moins que le conflit s’intensifie dans l’est de l’Ukraine.