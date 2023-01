Guerre en Ukraine: Kiev et Union européenne en sommet début février

Un sommet Ukraine et Union Européenne aura lieu début février dans le cadre du renforcement de l’aide européenne à Kiev qui fait face à l’offensive russe depuis près d’un an.

L’Ukraine et l’Union européenne tiendront un sommet à Kiev le 3 février pour discuter du soutien financier et militaire européen, a déclaré lundi le bureau du président Volodymyr Zelensky dans un communiqué. M. Zelensky a échangé sur les détails de cette réunion de haut niveau lors d’un entretien téléphonique avec la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

Selon le communiqué, ils ont évoqué la livraison d’armes « appropriées » et le lancement du nouveau programme d’aide financière pour l’Ukraine de 18 milliards d’euros adopté en décembre par le Parlement européen. Kiev a insisté pour qu’un premier apport soit versé à son pays en janvier.

L’Union Européenne ne cesse de prêter main forte à l’Ukraine depuis le début de l’offensive russe le jeudi 24 février 2022. Le bloc européen a débloqué de fortes sommes et d’équipements militaires pour soutenir la résistance ukrainienne face au puissant Moscou. Plusieurs mesures diplomatiques et économiques, les plus restrictives, ont été prises à l’encontre de la Russie qui ne s’en lasse de répliquer.