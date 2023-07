Guerre en Ukraine: Biden minimise le risque nucléaire, appelant à la retenue de Poutine

- Publicité-

Le président américain Joe Biden a déclaré lors d’une conférence de presse à Helsinki, ce jeudi, qu’il ne croyait pas à une réelle menace nucléaire de la part du président russe Vladimir Poutine.

Lors d’une conférence de presse tenue à Helsinki, le président américain Joe Biden a minimisé les inquiétudes quant à une éventuelle utilisation de l’arme nucléaire par le président russe Vladimir Poutine. Cette déclaration fait suite aux menaces récentes proférées par Moscou en lien avec la possible fourniture d’avions de combat F-16 occidentaux à l’Ukraine, un sujet qui a alimenté les tensions entre la Russie et l’Occident.

Le président Biden a souligné que non seulement l’Occident, mais également la Chine et le reste du monde avaient clairement exprimé leur position ferme contre toute escalade vers l’utilisation d’armes nucléaires. Il a déclaré : « Je ne crois pas qu’il y ait une réelle perspective que Poutine utilise l’arme nucléaire. Les dirigeants mondiaux ont été unanimes pour dire : ‘n’allez pas sur ce terrain-là’. »



Cette position de Joe Biden souligne l’importance de la diplomatie et de la recherche de solutions pacifiques aux différends internationaux. Le président américain a souligné qu’il était essentiel de maintenir le dialogue ouvert et d’utiliser tous les moyens diplomatiques disponibles pour prévenir toute escalade incontrôlée.

Le risque nucléaire reste un sujet de préoccupation majeur dans le monde, et les déclarations de Joe Biden sont destinées à apaiser les craintes et à maintenir un climat de stabilité internationale. Le président américain a rappelé que la diplomatie et le soutien international étaient des outils essentiels pour résoudre les différends et éviter une catastrophe nucléaire.