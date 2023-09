Guerre en Ukraine: à Kiev, Antony Blinken annonce une aide d’un milliard de dollars

- Publicité-

Le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, éffectue une visite surprise en Ukraine, au cours de laquelle il devrait dévoiler une nouvelle assistance financière de plus d’un milliard de dollars pour aider le pays face à l’invasion russe.

Mercredi 6 septembre, Antony Blinken, le secrétaire d’État américain, a atterri en Ukraine pour une visite qui suscite de fortes attentes. La principale annonce attendue est celle d’une aide financière significative de plus d’un milliard de dollars destinée à soutenir l’Ukraine dans sa résistance contre l’invasion russe.

Un haut responsable du Département d’État américain a confirmé que cette annonce financière majeure serait faite au cours de la visite de Blinken. Cette assistance renforcerait le soutien continu des États-Unis à l’Ukraine depuis le début du conflit en février 2022.

- Publicité-

Il convient de noter que c’est la quatrième visite du secrétaire d’État américain en Ukraine depuis le déclenchement de l’invasion russe. Cette fréquence témoigne de l’importance que les États-Unis accordent à la situation en Ukraine et de leur engagement à soutenir le pays dans sa lutte pour sa souveraineté et son intégrité territoriale.

L’invasion russe a eu des conséquences dévastatrices pour l’Ukraine, tant sur le plan humanitaire qu’économique, et a engendré des tensions géopolitiques majeures. L’annonce de cette nouvelle aide financière vise à renforcer la résilience de l’Ukraine et à contribuer à sa stabilisation dans une région sensible.